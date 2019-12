Tripulação de petroleiro grego sequestrada nos Camarões

Tamanho do texto

Cinco gregos, dois filipinos e um ucraniano, membros da tripulação de um petroleiro grego, foram sequestrados, esta terça-feira de manhã, ao largo dos Camarões.

De acordo com as autoridades helénicas "indivíduos armados" invadiram a embarcação quando esta estava ancorada no porto de Limbé, durante a última madrugada.

No ataque ao "Happy Lady", um membro grego da equipa, composta por 28 pessoas, ficou ferido. A situação está a ser monitorizada pelo ministério dos Negócios Estrangeiros grego.

A embarcação pertence à Eastern Mediterranean Maritime, empresa sedeada em Atenas.