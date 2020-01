Espanha: Pedro Sanchez à beira da investidura

Tamanho do texto

Pouco a pouco, Pedro Sanchez foi limando as arestas para conseguir os votos no parlamento para a investidura do seu governo, num complexo tabuleiro político.

Os apoios têm chegado a conta-gotas mas, com se tudo correr bem, o governo entra em funções em três tempos: este sábado será apresentado o programa do governo; no domingo está prevista a primeira votação, na qual o governo não passará por ser necessária a maioria absoluta e, 48 horas depois, na terça-feira, haverá segunda votação, sendo necessária apenas uma maioria simples.

Tudo indica que o governo passará por uma unha negra. Após horas de negociações, o Bloco Nacionalista Galego e a Coligação das Canárias anunciaram luz verde ao executivo, PSOE-Unidas Podemos.

Pedro Sanchez deverá ser investido com 167 votos a favor, 164 contra e 19 abstenções. Mas a fragmentação desta escassa maioria não augura uma legislatura fácil.