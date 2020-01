Manifestações contra os EUA no Irão e no Iraque

Tamanho do texto

"Abaixo os Estados Unidos", "Abaixo Israel" foram as palavras entoadas na capital iraniana, na reação ao assassinato de Qassem Soleimani pelos Estados Unidos.

"Ele usou farda militar durante quarenta anos e sempre a ajudar as pessoas. Se havia apenas um homem de verdade neste país, era o general. Sinto-me muito mal e passei o dia a chorar", disse um cidadão iraniano, que a Euronews entrevistou nas ruas de Teerão.

"Se o Irão se comprometesse neste acontecimento trágico, eles atravessariam mesmo as nossas fronteiras. Deveriam acabar com a presença deles no Médio Oriente e não deixá-los ter qualquer base militar na região", afirmou uma mulher iraniana.

Em Basra, no Iraque, os cidadãos protestaram contra a influência do Irão e dos Estados Unidos no país.