Milhares prestam última homenagem a Soleimani no Irão

Os restos mortais do general da Guarda Revolucionária Iraniana Qassem Soleimani, morto pelos Estados Unidos no Iraque, chegaram este domingo ao Irão.

As cerimónias fúnebres decorreram em várias cidades do país e foram acompanhadas por milhares de pessoas.

A primeira cerimónia foi realizada na cidade de Ahvaz, no sudoeste do país, na fronteira com o Iraque. O corpo foi levado depois para a cidade sagrada de Mashad, sendo por fim trasladado para Teerão.

Em Ahvaz, quem prestava homenagem a Soleimani, também gritava "Morte aos Estados Unidos", "Morte a Israel" e "Morte à Arábia Saudita". As autoridades iranianas acusaram Washington de instalar o caos na região.

As cerimónias fúnebres vão continuar na segunda-feira: depois do funeral principal em Teerão, terminam na cidade natal de Soleimani, Kerman, no sul do país.