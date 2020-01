Seis jovens alemães atropelados mortalmente em Itália

Tamanho do texto

Seis jovens alemães morreram atropelados, no norte de Itália, por um condutor que, segundo um canal italiano, teria um alto teor de álcool no sangue. O acidente ocorreu em Lutago, perto de Bolzano, pouco depois da uma da manhã, hora local.

"Estamos todos tristes e chocados. Os nossos pensamentos estão com as vítimas e os seus familiares e amigos. O novo ano começou infelizmente com um trágico acidente de viação, que provocou, para já, seis vítimas mortais e vários feridos graves, que estão a ser tratados em hospitais próximos", afirmou Arno Kompatscher, presidente da província de Bolzano.

"É uma catástrofe. Nunca vi nada comparável na minha vida... algo tão cruel e dramático", lamentou Helmut Gebhard Klammer, autarca de Valle Aurina.

Depois de terem passado algumas horas numa discoteca, os jovens alemães estavam a reunir-se para entrar no autocarro quando um carro os atingiu a grande velocidade. Alguns foram projetados dezenas de metros.