Salvar os coalas da Austrália

"O compromisso de dois mil milhões de dólares é um compromisso adicional. É um custo adicional e um compromisso inicial. Mais fundos serão disponibilizados se necessário. Estamos concentrados no custo humano e na reconstrução da vida das pessoas e não no custo financeiro. Estamos focados no custo humano e em garantir que fazemos tudo o que podemos o mais rapidamente possível..."