Cerco à sede presidencial da Abcásia

Centenas de cidadãos estão concentrados, desde quinta-feira, na sede da presidência da Abcásia, província separatista da Geórgia. Os manifestantes disseram à agência russa TASS que há cerca de 300 pessoas no interior do edifício e o mesmo número no exterior. Os manifestantes pedem a demissão do presidente.

"É claro para toda a gente que o que aconteceu aqui hoje foi uma tentativa de golpe. Temos de tomar todas as medidas para normalizar a situação e garantir o funcionamento do estado e das estruturas de segurança", disse o presidente da Abcásia, Raul Khadzhimba.

Na quinta-feira, houve duas manifestações na capital da Abcásia. Uma na baixa da cidade, organizada pela oposição, para denunciar irregularidades generalizadas nas eleições de setembro que reelegeram o presidente. Outra, no edifício presidencial, na sequência da detenção de um suspeito da morte de três pessoas, que será um dos guarda-costas do presidente.