Vários manifestantes foram detidos numa das principais avenidas da capital Tbilisi quando protestavam contra a detenção de um conhecido blogger do país. Ativistas denunciam ataques a críticos do governo nas últimas 24 horas.

Várias pessoas foram detidas na noite de quinta-feira em Tbilisi, na Geórgia, na sequência de protestos contra a detenção de um conhecido blogger do país, Ucha Abashidze.

Durante as manifestações, foi bloqueda uma das principais avenidas da capital georgiana, o que levou a polícia a intervir. O número de manifestantes detidos ainda está por determinar.

Alguns ativistas denunciaram ataques a críticos do governo nas últimas 24 horas.

Há semanas que a Geórgia assiste a protestos nas ruas, levados a cabo por quem diz recear a repressão do governo contra a oposição.

Em causa está a chamada "lei russa" - a legislação proposta pelo executivo exige que os meios de comunicação social e as organizações sem fins lucrativos sejam registados publicamente como "defendendo os interesses de uma potência estrangeira" se receberem mais de 20% dos seus fundos de fora do território georgiano.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, já disse que esta proposta de lei é uma desilusão e afasta a Geórgia da União Europeia (UE).

A oposição receia que a medida seja utilizada para reprimir a dissidência, enquanto os serviços de segurança da Geórgia acusam os manifestantes de quererem derrubar o governo.

Espera-se uma grande manifestação pró-UE em Tbilisi no domingo, antes da discussão do projeto de lei no parlamento na próxima semana.