México: O vulcão Popocatepetl entrou em erupção

São as imagens espetaculares do momento da explosão na cratera do Popocatepetl, o vulcão mexicano que entrou em erupção, projetando cinzas e pedras incandescentes, com fumos que subiram aos 3 mil metros.

Apesar da erupção, as autoridades mexicanas mantiveram o nível de alerta amarelo que vigora em permanência na região.

Os 25 milhões de habitantes desta zona central do México estão aconselhados a manterem uma distância de 12 kms da cratera e a prepararem-se para a eventual necessidade de evacuação.

O Popocatepetl, também conhecido por Don Goyo, situa-se a 5.400 metros de altitude e é considerado um dos vulcões mais perigosos do mudo, por causa da forte densidade populacional da área envolvente.