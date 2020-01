Proteção ambiental é positiva para os negócios das empresas

A redução do impacto ambiental das atividades humanas é positiva para o planeta mas também para os negócios. A euronews visitou uma empresa de produção de produtos químicos na Letónia que adotou uma nova estratégia em matéria de proteção ambiental, com resultados económicos positivos.

A Spodriba, maior empresa da Letónia de produtos químicos para uso doméstico, nomeadamente produtos de limpeza e cosméticos, lançou, em 2012, um plano para fabricar produtos mais ecológicos. "Foi uma escolha da empresa que se adequa bem aos nossos valores de proporcionar um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Vimos que a tendência já existia nos mercados nórdicos e decidimos seguir essa estratégia e estamos muito satisfeitos com essa escolha", frisou Baiba Megre, diretora da empresa JSC Spodriba.

Atualmente, os produtos ecológicos da empresa representam quase 25% do volume de negócios. Recentemente, a empresa letã adquiriu novos equipamentos para desenvolver produtos ainda mais respeitosos do ambiente. "Os novos equipamentos são muito importantes. Vamos poder aumentar o volume de negócios, prevemos exportar para outros mercados e vamos poder desenvolver novos produtos mais inovadores. Podemos realizar mais rapidamente as nossas receitas, o que significa que seremos mais competivivos no mercado, no futuro", acrescentou a responsável.

O projeto europeu Life fit for Reach

Para adquirir o novo equipamento a empresa recebeu apoio do projeto Life Fit for REACH, uma iniciativa europeia que ajuda as empresas da região do Báltico a adaptarem-se às normas europeias na área da indústria química.

O Fórum Ambiental do Báltico faz parte do projeto europeu e dá assistência às empresas na área da consultoria e das ajudas financeiras. "Ajudámos cinquenta empresas dos países Bálticos a adotarem tecnologias mais limpas. Todas elas obtiveram resultados positivos e mensuráveis em termos de impacto ambiental", frisou Agnese Meija, responsável do Fórum Ambiental do Báltico.

O projeto faz parte de uma série de iniciativas da União Europeia destinadas a ajudar as empresas a cumprirem as suas obrigações em matéria de produção de substâncias químicas.

A euronews falou com Agnese Meija -Toropova, responsável do Fórum Ambiental do Báltico sobre o programa Life / Fit for REACH. Uma iniciativa que procura ajudar as PME da região do Báltico a seguir as melhores práticas ao nível dos produtos químicos.

euronews: O que é o projeto Life / Fit for REACH?

Agnese Meija -Toropova: "Trata-se de um projeto internacional cofinanciado pelo programa Life da União Europeia, que tem como objetivo ajudar as PME dos países bálticos a implementar as melhores práticas na gestão dos produtos químicos perigosos, especialmente no que diz respeito às exigências dos regulamentos REACH".

euronews: Qual é o impacto do projeto no meio ambiente na região do Báltico?

Agnese Meija -Toropova: "Todos os casos apoiados pelo projeto tiveram impactos positivos mensuráveis ao nível da redução do uso de produtos químicos e das emissões de certas substâncias perigosas para o meio ambiente".

euronews: Os regulamentos da UE em matéria de substâncias químicas impõem regras estritas à indústria. Quem é que as empresas podem contactar para saber se estão a cumprir os regulamentos europeus?

Agnese Meija -Toropova: "Eu diria que, em primeiro lugar, devem contactar o serviço de assistência das regiões nacionais, associado à Agência Europeia de Produtos Químicos. Eles sabem responder às perguntas da indústria sobre a gestão correta dos produtos químicos e a implementação da legislação".

Informações úteis

REACH é o nome do regulamento europeu sobre o registo, a avaliação e a autorização dos produtos químicos na UE. Entrou em vigor em 2007.

Os regulamentos REACH visam garantir um alto nível de proteção da saúde humana e do meio ambiente, promover métodos alternativos de teste e garantir a livre circulação de mercadorias na UE, além de melhorar a competitividade e a inovação.

O regulamento REACH transfere a responsabilidade das autoridades públicas para a indústria no que diz respeito à avaliação e gestão dos riscos dos produtos químicos e ao fornecimento de informações de segurança adequadas.

O REACH e outras regulamentações sobre produtos químicos na UE foram concebidos para fornecer incentivos à indústria e ajudá-las a substituir as substâncias perigosas por outras menos perigosas. Essa substituição pode trazer benefícios substanciais para as empresas, o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e consumidores. Também pode ter um impacto positivo na implementação de uma economia circular.

Life / Fit for REACH é um projeto cofinanciado pelo Programa LIFE da UE, o instrumento de financiamento da UE para as ações ambientais e climáticas. O projeto visa apoiar as PME na região do Báltico (Estónia, Letónia, Lituânia) na transição para uma gestão mais adequada dos produtos químicos, ajudando-as, em particular, a substituir substâncias perigosas por alternativas mais seguras.

