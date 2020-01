Suicídio e perguntas ainda sem resposta no "Luanda Leaks"

O procurador-geral da Republica de Angola já está em Lisboa. À chegada, e ao canal público de televisão português, RTP, afirmou que veio pedir ajuda sobre "muita coisa", mas não adiantou mais nada. Hélder Pitta Grós encontrar-se-á, esta tarde, com a sua homóloga portuguesa, no âmbito ao caso de corrupção que envolve Isabel dos Santos.

A filha mais velha do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, foi constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a presidência da Sonangol, denuncia feita pelo atual presidente do conselho de administração da petrolífera estatal, Carlos Saturnino.

Entretanto Nuno Ribeiro da Cunha, diretor e responsável pelas grandes contas no Eurobic, entre elas a de Isabel dos Santos, morreu. O gestor, que tinha sido constituído arguido por Angola no mesmo processo, foi encontrado morto na sua casa no litoral Alentejano, em Portugal, na quarta-feira. Tudo aponta para suicídio mas as autoridades portuguesas estão a investigar.

São ainda arguidos neste processo Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, Mário Leite da Silva, presidente do conselho de administração do Banco de Fomento Angola (BFA) e Paula Oliveira, administradora da portuguesa NOS. Todos com ligações à empresária. O procurador-geral diz que estão todos fora de Angola mas que serão notificados de que foram constituídos arguidos.

O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação tinha revelado mais de 700 mil ficheiros, os "Luanda Leaks", mostrando os esquemas utilizados por Isabel dos Santos e pelo seu marido, Sindika Dokolo, para, alegadamente, desviar dinheiro público angolano e colocá-lo em paraísos fiscais.

Desenvolvimentos que acontecem na altura em que Angola sobe 19 posições no "Índice de Perceção da Corrupção", da Transparência Internacional, relativo a 2019. O documento destaca as "melhorias significativas" registadas pelo país.