Despiste violento de Ott Tanak no rali de Monte Carlo (veja o vídeo)

O violento despiste do atual campeão do mundo Ott Tanak marcou o segundo dia de competição no rali de Monte Carlo, a primeira prova do mundial WRC deste ano.

O estónio e o respetivo copiloto, Martin Järveoja, foram hospitalizados e vão permanecer internados, sob observação, ficando obviamente de fora do resto do rali, revelou a equipa de ambos, a Hyundai.

O despiste ocorreu após ao quilómetro 9,2 dos 20,68 que compunham o quarto de 16 setores deste rali de abertura da temporada.

De acordo com a organização do WRC, os campeões do mundo bem podem agradecer às fortes medidas de segurança impostas à competição para as consequências do despiste não terem sido mais graves.

Quanto ao resto do desenrolar do rali, Sébastien Ogier/ Julien Ingrassia terminaram este segundo dia de prova na liderança em Monte Carlo.

A correr em casa, os franceses levam 1,2 segundos de vantagem sobre os britânicos Elfyn Evans/Scott Martin, também em Toyota, e 6,4 segundos sobre os terceiros, os belgas Thierry Neuville/ Nicolas Gilsoul, da Hyundai.