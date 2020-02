O primeiro dia do resto da vida do Reino Unido fora da União Europeia

No primeiro dia do resto da vida do Reino Unido fora da União Europeia, o pós-Brexit não mudou muito a realidade britânica.

A imprensa concentrou todas as atenções no tema e exigiu a concretização das promessas de um futuro melhor para o país. Já na população, as divisões entre a saída e a permanência continuam profundas, com um choque entre o otimismo e a desilusão.

"Acho que as coisas vão ser difíceis no início, mas penso que vamos superar isto. Pode levar um ano ou alguns anos, mas sabe que mais? Cheira a liberdade", afirmava um dos cidadãos entrevistados na reportagem.

Por sua vez, outro britânico expressou a sua frustração: "É uma grande tragédia. Toda a minha vida estivemos na União Europeia. O meu pai e o meu avô lutaram nas guerras na Europa. Pensávamos que isso tinha acabado. Pensávamos que iríamos ser um continente em paz, em harmonia. E agora... não parece que vamos ter uma guerra, mas não parece tão pacífico como deveria ser. Estou muito desapontado."

O porto de Dover é um dos exemplos de como pode mudar a vida dos britânicos no pós-Brexit, com a reposição do controlo de fronteiras. Chegar ao porto de Dover era até sexta-feira uma atividade simples, mas o futuro traz muitas interrogações sobre como será afetada a vida das pessoas. No entanto, há quem tenha uma confiança cega na tenacidade britânica.

"É um enorme passo para o desconhecido. Mas, não, não estou preocupada. Estou certa de que vamos conseguir. Afinal de contas, somos britânicos. Somos pessoas fortes. Definitivamente. É a melhor coisa que podíamos ter feito", declarou uma cidadã britânica.

Na noite desta sexta-feira, chegar a este porto foi mais do que uma viagem de barco. Houve quem saísse do porto de Calais, em França, com uma Europa a 28 e chegasse a Dover já com o bloco reduzido a 27. Para já, tudo continuava praticamente igual este sábado em Dover, com o início do período de transição ao longo do ano 2020.

Com as negociações comerciais entre Londres e Bruxelas ainda por ultimar, a maioria dos britânicos que votou pela saída no referendo terá de esperar mais um pouco pela ansiada mudança.