A consagração de Sofia Kenin no Open da Austrália

Um dia de consagração no ténis mundial para Sofia Kenin. A tenista norte-americana, de apenas 21 anos, alcançou no sábado o primeiro título do Grand Slam, ao conquistar o Open da Austrália.

Sofia Kenin bateu na final de Melbourne a espanhola Garbine Muguruza em três sets, com os parciais de 4-6, 6-2 e 6-2.

"O meu sonho finalmente tornou-se realidade. Nem consigo descrever a emoção. Trabalhei muito para isto e sinto-me muito agradecida por estar aqui. Os sonhos podem tornar-se realidade", afirmou em 'court' Sofia Kenin, frisando ter vivido "as duas melhores semanas" da sua vida em Melbourne.

Mais tarde, aos jornalistas, a jovem tenista confessou que sempre sonhou vencer um Grand Slam e que vive agora uma "experiência surreal" e "muito diferente" daquela que imaginava quando era somente uma criança.

Sofia Kenin agradeceu ainda "toda a atenção dos media" pelo feito alcançado.

Com o troféu nas mãos e o pai e treinador Alex Kenin ao lado, Sofia Kenin vibrou com a vitória e acompanhou a festa com champanhe.

A conquista do Open da Austrália levou-a ao sétimo lugar do ranking mundial e fez dela a mais jovem vencedora do torneio na última década.