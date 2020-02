Grupo de portugueses repatriados fica 14 dias em quarentena

Os resultados das análises feitas às 20 pessoas que foram retiradas pelas autoridades portuguesas da China devido ao surto de coronavírus são conhecidos esta segunda-feira.

Os exames estão sob alçada do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e o governo acredita que não se vão registar casos de infeção.

Os passageiros chegaram a Lisboa já na noite de domingo a bordo de um avião da Força Aérea.

O grupo partilhou a primeira parte da ligação aérea desde a China até França com duas dezenas de pessoas com sintomas que indiciavam a presença do coronavírus, mas as autoridades francesas já confirmaram a ausência de casos.

No entanto, a ministra da saúde, Marta Temido, revelou que as 20 pessoas resgatadas vão ficar 14 dias em quarentena.

Durante o período de isolamento, este grupo não vai poder receber visitas, nem mesmo controladas, e serão vistos duas vezes por dia por uma equipa de sanidade internacional.

As 20 pessoas, que incluem também duas cidadãs brasileiras, vão ficar internadas no Hospital Pulido Valente e no Parque da saúde de Lisboa.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em pelo menos 24 países.