Demitiu-se sucessora designada de Merkel

Durou pouco o reinado de Annegret Kramp-Karrenbauer como sucessora designada de Angela Merkel à frente da CDU, o principal partido do centro-direita alemão, que governa o país há 15 anos. A líder dos democratas-cristãos colocou o lugar à disposição depois do acordo com a extrema-direita da AfD na Turíngia e das lutas entre a direção e as secções regionais do partido.

Friedrich Merz, candidato derrotado no congresso de 2018, parece agora em boa posição para futuro líder do partido e candidato a chanceler.

"Imagino que Friedrich Merz queira entrar no jogo, há muita gente que diz que ele é mais capaz de integrar os ramos regionais da CDU no leste da Alemanha do que Armin Laschet, atual primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestfália e também possível candidato", explica a analista política Ursula Münch.

As eleições no Estado regional da Turíngia foram a razão para esta tempestade na CDU. O candidato dos liberais do FDP, Thomas Kemmerich, foi eleito com o apoio quer da CDU, quer da Alternativa para a Alemanha. Esta jogada política foi vista como uma conivência com a extrema-direita e depois de ter levado à demissão de Kemmerich, Depois de apenas alguns dias no cargo, leva agora também à queda daquela que Merkel designou como sucessora.