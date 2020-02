Óscares 2020: Lista completa de vencedores na noite de "Parasitas"

O Óscar de Melhor Filme foi este ano para "Parasita", o o filme sul-coreano realizado por Bong Joon Ho também eleito o Melhor Realizador.

Joaquin Phoenix ("Joker") e Renee Zellweger ("Judy") foram eleitos os melhores atores.

A Europa dominou nos prémios de Melhor Música Original, pelo britânico Elton John ("Rocketman"), e Melhor Banda Sonora, pela islandesa Hildur Guðnadóttir ("Joker").

Lista de vencedores (destacados a negrito)

Melhor filme

“Le Mans '66: O Duelo”

“O Irlandês”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Mulherzinhas”

“Marriage Story”

“1917”

“Era Uma Vez em Hollywood”

“Parasita”

Melhor Ator

Antonio Banderas, “Dor e Glória”

Leonardo DiCaprio, “Era Uma Vez em Hollywood”

Adam Driver, “Marriage Story”

Joaquin Phoenix, “Joker”

Jonathan Pryce, “Os Dois Papas”

Melhor Atriz

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Mulherzinhas”

Charlize Theron, “Bombshell: O Escândalo”

Renee Zellweger, “Judy”

Ator secundário

Tom Hanks, “Um Amigo Extraordinário”

Anthony Hopkins, “Os Dois Papas”

Al Pacino, “O Irlandês”

Joe Pesci, “O Irlandês”

Brad Pitt, “Era Uma Vez em hollywood Hollywood”

Atriz Secundária

Kathy Bates, “Richard Jewell”

Laura Dern, “Marriage Story”

Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”

Florence Pugh, “Mulherzinhas”

Margot Robbie, “Bombshell: O Escândalo”

Realizador

Martin Scorsese, “O Irlandês”

Todd Phillips, “Joker”

Sam Mendes, “1917”

Quentin Tarantino, “Era uma Vez em Hollywood”

Bong Joon Ho, “Parasita”

Música Original

"I'm Standing With You," "Breakthrough"

"Into the Unknown," "Frozen II"

"Stand Up," "Harriet"

"(I'm Gonna) Love Me Again," "Rocketman"

"I Can't Let You Throw Yourself Away," "Toy Story 4"

Banda Sonora

"1917," Thomas Newman

"Joker," Hildur Guðnadóttir

"Mulherzinhas", Alexandre Desplat

"Marriage Story," Randy Newman

"Guerra das Estrelas: A Ascenção de Skywalker," John Williams

Argumento Adaptado

“O Irlandês”, Steven Zaillian

“Jojo Rabbit”, Taika Waititi

“Joker”, Todd Phillips, Scott Silver

“Mulherzinhas”, Greta Gerwig

“Os Dois Papas”, Anthony McCarten

Argumento Original

“Knives Out,” Rian Johnson

“Marriage Story,” Noah Baumbach

“1917,” Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns

“Era uma Vez em Hollywood,” Quentin Tarantino

“Parasita,” Bong Joon ho, Jin Won Han

Montagem

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Le Mans '66: O Duelo" "O Irlandês"

"Parasitas"

Efeitos Visuais

"1917"

"O Irlandês"

"O Rei Leão"

"Guerra das Estrelas: A Ascensão de Skywalker"

"Vingadores: Endgame"

Efeitos Sonoros

"1917"

"Era Uma Vez em Hollywood"

"Joker"

"Le Mans '66: O Duelo"

"Guerra das Estrelas: A Ascensão de Skywalker"

Mistura de Som

"1917"

"Ad Astra"

"Era Uma Vez em Hollywood"

"Joker"

"Le Mans '66: O duelo"

Direção artística

"1917"

"Era Uma Vez em Hollywood"

"Jojo Rabbit"

"O Irlandês"

"Parasitas"

Melhor Filme em Língua não-inglesa

Corpus Christi: A redenção", Polónia

"Dor e Glória", Espanha

"Honeyland", Macedónia do Norte

"Os Miseráveis", França

"Parasitas", Coreia do Sul

Caraterização

"Bombshell: O Escândalo"

"1917"

"Joker"

"Judy"

"Maléfica: Mestre do Mal"

Filme de Animação

“Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto”, Dean DeBlois

“I Lost My Body”, Jeremy Clapin

“Klaus,” Sergio Pablos

“Mr. Link,” Chris Butler

“Toy Story 4,” Josh Cooley

Curta-metragem de Animação

“Dcera,” Daria Kashcheeva

“Hair Love,” Matthew A. Cherry

“Kitbull,” Rosana Sullivan

“Memorable,” Bruno Collet

“Sister,” Siqi Song

Curta-metragem

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

The Neighbours Window" "Saria"

Une Soeur"

Fotografia

“O Irlandês”, Rodrigo Prieto

“Joker”, Lawrence Sher

“O Farol”, Jarin Blaschke

“1917”, Roger Deakins

“Era uma Vez em Hollywood”, Robert Richardson

Guarda-Roupa

"Era Uma Vez em Hollywood"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Mulherzinhas"

"O Irlandês"

Documentário

“American Factory”, Julia Rieichert, Steven Bognar

“The Cave”, Feras Fayyad

“The Edge of Democracy”, Petra Costa

“For Sama”, Waad Al-Kateab, Edward Watts

“Honeyland”, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Documentário de Curta-metragem

“In the Absence”, Yi Seung-Jun and Gary Byung-Seok Kam

“Learning to Skateboard in a Warzone”, Carol Dysinger “Life Overtakes Me”, Kristine Samuelson and John Haptas

“St. Louis Superman”, Smriti Mundhra and Sami Khan

“Walk Run Cha-Cha”, Laura Nix