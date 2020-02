Bernie Sanders vence no New Hampshire

Bernie Sanders venceu as primárias democratas no New Hampshire, numa jornada marcada pelo resultado humilhante do ex-vice-presidente Joe Biden.

Em franca ascensão nas sondagens desde o bom resultado registado há cerca de uma semana no Iowa, Sanders conquistou este domingo 26% dos votos.

Bernie Sanders: "Deixem-me dizê-lo esta noite: esta vitória aqui é o princípio do fim para Donald Trump!"

O senador independente de 78 anos foi seguido de perto pelo ex-autarca Pete Buttigieg, que arrecadou 24% dos votos e, aos 38 anos, é o mais jovem candidado à investidura democrata.

A senadora Amy Klobuchar surpreendeu na terceira posição, com cerca de 20 por cento.

Depois do quarto lugar no Iowa, Biden desce para o quinto lugar atrás da senadora Elizabeth Warren no New Hampshire, não obtendo mais do que 8% dos votos. Para o ex-vice-presidente, que durante muito tempo foi considerado o favorito, o futuro da campanha vai jogar-se certamente no Nevada, do dia 22, e na Carolina do Sul, no fim do mês.