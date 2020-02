Tyson Fury no topo do pugilismo mundial

Tyson Fury conquistou os títulos mundiais de pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe e do The Ring. O pugilista inglês esteve irrepreensível no duelo frente a Deontay Wilder e venceu por knock-out ao sétimo assalto.

Tratou-se da primeira derrota na carreira do norte-americano e já se fala em desforra. No entanto o combate que todos os amantes do pugilismo desejam é o que coloca Fury e Anthony Joshua (campeão do mundo para as restantes organizações) frente a frente.

Na hora da vitória, Fury não podia deixar de estar confiante e deixou uma promessa: "Quem vier a seguir receberá o mesmo tratamento".