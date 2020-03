Filme iraniano "There is No Evil" vence Berlinale

O filme "There is No Evil" do realizador iraniano Mohammad Rasoulof foi o grande vencedor da edição deste ano do Festival de Cinema de Berlim arrecadando, este sábado, o Urso de Ouro.

A equipa que trabalhou no filme foi aplaudida de pé pelo público. A cerimónia ficou marcada pela ausência do realizador Mohammad Rasoulof, por ter sido impedido pelas autoridades iranianas de deixar o país.

O festival distinguiu com o Grande Prémio do Júri o filme "Never rarely sometimes always" de Eliza Hittman. A película aborda o tema do aborto nos Estados Unidos da América.

O galardão de melhor realizador foi para o sul-coreano Hang Sang-soo, pelo filme "The woman who ran".

A atriz alemã Paula Beer recebeu o Prémio de Melhor Atriz pela sua interpretação no filme "Undine".

O galardão de Melhor Ator foi atribuído ao italiano Elio Germano, pelo papel de Antonio no filme "Volevo Nascondermi".