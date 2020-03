Covid-19: Itália regista 175 mortes em 24 horas

Subiu para 1441 o número de mortos devido ao novo coronavírus em Itália, o que representa um aumento de 175 em 24 horas.

De acordo com o último balanço da Proteção Civil do país, divulgado pelo diretor Angelo Borrelli, o número de pessoas infetadas também subiu para os 17.750, mais 2795 do que na sexta-feira.

Há também mais 527 pessoas curadas do que há 24 horas, perfazendo 1966.

O diretor do departamento de imunologia do Instituto Pacale de Nápoles informou que a ciência está a fazer progressos no tratamento do covid-19. Paolo Ascierto contou que foram positivos o resultado de uma experiência que teve por base uma outra na China. O médico acredita que se for identificado o momento exato do tratamento, ele poderia ser muito mais eficaz.

Os médicos italianos começaram a usar um medicamento usualmente prescrito para pessoas com doenças autoimunes inflamatórias crónicas como a artrite reumatoide. Três dos seis pacientes incluídos no ensaio, apresentaram uma melhoria significativa da infeção pulmonar.

À espera de uma cura, e em quarentena, os italianos têm demonstrado estoicidade, combatendo o isolamento com a música.