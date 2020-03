Covid-19: Acompanhe aqui as últimas notícias sobre a pandemia

Tamanho do texto

Primeiro dia do Estado de Emergência em Portugal, onde o balanço regista agora três mortos devido ao novo #coronavírus, de acordo com o boletim da DGS desta quinta-feira.

Acompanha aqui ao longo do dias as últimas notícias do mundo em relação à progresso da luta contra a pandemia de Covid-19.

A terceira morte, de acordo com a DGS, ocorreu na Região Centro. As duas primeiras mortes tinham sido registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os dados do boletim epidemiológico hoje divulgado, com dados até às 24:00 de quarta-feira e atualizado às 11:00 de hoje, indicam que há mais 143 casos confirmados de Covid-19 do que na quarta-feira.

