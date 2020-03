Fórmula 1 adia temporada para junho

Também aquela que é uma das provas mais icónicas do mundo, o Grande Prémio de Fórmula 1 do Mónaco, não se vai realizar como estava previsto, no dia 24 de maio. No mesmo mês deveriam decorrer também as provas nos circuitos holandês e espanhol.

Ficaram todas sem efeito perante a pandemia de Covid-19. Isto depois do cancelamento de última hora do Grande Prémio de Melbourne, na passada sexta-feira, tendo o mesmo sucedido com as competições no Bahrein, Vietname e China.

Tudo isto quer dizer que, neste momento, a temporada de Fórmula 1 só poderá ter condições para arrancar no dia 7 de junho, no Azerbaijão.

Passando para as quatro linhas, os encontros do futebol profissional inglês estão suspensos. As partidas não vão retomar, pelo menos, até ao dia 30 de abril. Foi o desfecho da reunião, esta quinta-feira, entre vários responsáveis dos clubes britânicos que, em comunicado, se congratularam também com a decisão da UEFA, que adiou o Campeonato da Europa para 2021.

O Liverpool encontra-se no comando do campeonato, necessitando apenas de dois pontos para o arrecadar, quando ainda tinha novos jogos pela frente. Greg Clarke, o presidente da Federação Inglesa de Futebol, já evocou a possibilidade da não conclusão desta época.