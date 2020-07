Fórmula 1 mete o pé no acelerador e dá início ao Mundial

Com a equipa campeã da Mercedes a dominar a primeira sessão de treinos livres da temporada, o Mundial de Fórmula 1 arranca prego a fundo este fim de semana com o Grande Prémio da Áustria.

O campeão do mundo Lewis Hamilton, com um novo capacete em tributo ao movimento "Black Lives Matter", e o vice-campeão Valteri Bottas impuseram-se aos monolugares da Red Bull, no primeiro reencontro do "circo" em cerca de quatro meses, devido à pandemia.Para o piloto Max Verstappen, da Aston Martin Red Bull, "estar tanto tempo sem conduzir foi muito estranho para todos".

"Nunca tinha acontecido. Pelo menos, nunca na minha vida. Mas, claro, hoje em dia há muitos simuladores acho que, como se pôde ver, muitos pilotos usaram-nos durante este período", afirmou o terceiro classificado do último mundial.

Para Sebastien Vettel, este grande prémio marca o início do adeus à Ferrari.

Tetracampeão do mundo pela Red Bull, em cinco anos ao volante do "cavalinho rompante" o alemão nunca conseguiu repetir o sucesso e a escuderia italiana decidiu mudar, tendo já contratado o jovem espanhol Carlos Sainz Jr. para acompanhar em 2021 o monegasco Charles Leclerc, o quarto clasificado de 2019.

Esta será uma temporada muito estranha e não só pela caricata situação de Vettel. Com o início a acontecer em plena pandemia de Covid-19 e com muitas restrições em termos de viagens, o mundial vai ter medidas especiais de proteção do "paddock" contra a Covid-19.

O piloto francês Pierre Gasly, da Alpha Tauri, avisa: "O risco zero não existe. Precisamos de fazer tudo o que pudermos para tornar esta competição o mais seguro possível. Somos todos responsáveis!"

O Grande Prémio da Áustria marca o arranque do mundial. Na próxima semana, o mesmo circuito, o Red Bull Ring, volta a receber o "circo" para o segundo grande prémio de uma temporada, para já, apenas com oito corridas marcadas no calendário, incluindo outro circuito repetido e todas na Europa.

Calendário oficial de f1: