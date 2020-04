Britânicos enchem parques, França proíbe arrendamentos de férias

O Reino Unido teve, no sábado, o dia mais mortífero até à data em termos de vítimas da Covid-19, mas muitos britânicos parecem despreocupados com os números, já que o dia soalheiro convidou a que muitos enchessem os parques e os locais de passeio. Mais de 708 pessoas morreram ao longo do dia, elevando o total para 4313 mortos desde o início da epidemia.

Os números foram anunciados pelo número dois do governo britânico, Michael Gove.

Em França, é época de férias. Para evitar as deslocações, o governo proibiu os arrendamentos sazonais e reforçou os controlos de polícia. Por enquanto, as indicações parecem estar a ser respeitadas, com as autoestradas praticamente desertas.

O número de vítimas mortais subiu para mais de 7000, com a junção das cerca de duas mil vítimas que morreram nos lares de idosos, que não tinham ainda sido contabilizadas.

Na Alemanha, as regras do confinamento estão também a ser respeitadas. O país tem até agora pouco mais de 1400 vítimas mortais da Covid-19 para 96 mil casos, uma das taxas de mortalidade mais baixas do mundo, explicada em parte pela generalização dos testes.