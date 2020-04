Infeções a subir colocam hospitais sob pressão em Portugal

Portugal somou mais 29 mortes e 754 infeções associadas à Covid-19, na atualização do balanço de vítimas deste domingo, em comparação com os números totais registados no sábado.

O número de pessoas recuperadas deste novo coronavírus voltou a manter-se inalterado, permanecendo nos 75.

Ao todo, de acordo com os números oficiais da Direção-geral de Saúde, estão registadas agora em Portugal 295 mortes associadas à pandemia e 11.278 casos de infeção pelo SARS-CoV-2.

A curva de infeções registadas revela uma taxa de crescimento de 7,2%.

Entre os profissionais de saúde, sejam do privado ou do setor público, há registo de 1.332 infeções, divididas por 231 médicos, 339 enfermeiros e 772 de outros serviços hospitalares. Ministério da Saúde está a tentar averiguar "eventuais fragilidades do sistema" em termos de segurança do trabalho na assistência aos pacientes com Covid-19.

Existem 1084 pacientes internados: 267 em cuidados intensivos (mais 16 este domingo).

Quase 5.000 pessoas continuam a aguardar resultado dos testes laboratoriais e mais de 23 mil pessoas estão sob observação dos serviços de saúde portugueses.

Lisboa continua a ser o concelho com mais infeções confirmadas (681), seguido de Porto pelo do Porto (660), com Gaia à beira dos 500 (499).

O Norte continua a ser a região portuguesa mais afetada pela pandemia, com 6530 pessoas infetadas e 158 óbitos.

Ministra pede mais eficiência hospitalar

"É particularmente importante percebermos que a pressão está a crescer (sobre os hospitais) e que daí resultam consequências", afirmou a ministra da Saúde, Marta Temido, durante a atualização da situação ao país, admitindo que o Serviço Nacional de Saúde terá de "fazer um reforço da capacidade da medicina intensiva".

A responsável pela tutela da saúde pública portuguesa sublinhou haver "um conjunto de doentes significativos que não precisam de internamento" e disser ser preciso recorrer ao SNS de "forma eficiente".

"É um ponto crítico da utilização do SNS os internamentos inapropriados devido aos constrangimentos de encaminhamento de utentes seja para a rede de cuidados continuados integrados seja para lares ou domicílios. É preciso um reforço de articulação de toda a nossa estrutura social para reservar os hospitais efetivamente para os casos graves e críticos", disse Marta Temido.

A ministra pede maior atenção aos idosos e aos pacientes de grupos de risco, sublinhando por outro lado a boa reação das crianças infetadas, mesmo das que padecem de um caso mais grave, e referiu que a muitas foi mesmo permitido recuperarem no respetivo domicílio.