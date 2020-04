Doces tradições de Páscoa: os ovos e as fábricas de chocolate

É uma das tradições mais doces da Páscoa: os ovos de chocolate. Nesta altura do ano, as fábricas da especialidade são vistas como as galinhas dos ovos de chocolate e costumam ter muitas encomendas.

A pandemia do coronavírus obrigou o proprietário de uma fábrica de Roma a tomar medidas extra de precaução, como a distância de segurança, máscaras ou luvas. Apesar do país estar fechado dentro de quatro portas os pedidos continuam a chegar graças às vendas on-line

Os fabricantes de chocolate franceses já se tinham preparado para a Páscoa muito antes da pandemia chegar ao país. Agora as prateleiras estão cheias, mas as lojas estão vazias. Com os clientes em casa, muitas lojas do comércio tradicional estão em risco.

Tinha grandes encomendas de lares de idosos, por exemplo, e tudo foi cancelado! Falo de grandes pedidos, no valor de 1500 ou 2000 euros. François Le Bret Proprietário "Chocolats Rive Gauche"

Ficarei de coração partido se tiver de partir ou derreter tudo, se tivermos de deitar tudo fora. Prefiro não pensar nisso agora para conseguir dormir melhor. Philippe Cornet Chocolateiro

Esta altura festiva representa certa de 25% das vendas anuais dos mestres chocolateiros que, durante a Páscoa, conseguem fazer com que os ovos tenham sabor a chocolate.