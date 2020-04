Covid-19: os números e as notícias de segunda-feira, 13 de abril

18h25 (CEST) Itália ultrapassa as 20 mil mortes por Covid-19, com 566 óbitos nas últimas 24 horas

Itália registou 566 mortes nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia já morreram 20.465 pessoas. O número total de infeções confirmadas é agora de 159.516 (mais 3153 do que no domingo).

18h15 (CEST) OMS diz que o novo coronavírus é 10 vezes mais mortal do que a última pandemia de gripe

Na conferência de imprensa diária, o diretor geral da Organização Mundial de Saúde disse que o novo coronavírus é "10 vezes mais mortal que a última pandemia de gripe" e que "as medidas de emergência só deverão ser levantadas se soubermos lidar com elas".

Adhanom Ghebreyesus defendeu que as restrições devem ser levantas "lentamente" e sublinhou que "a Covid-19 acelera de forma muito rápida mas desacelera de uma forma mais lenta".

17h00 (CEST) Países Baixos registam 86 mortos e 964 novos casos nas últimas 24 horas

Os Países Baixos registaram 86 mortos nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia já morreram 2823 pessoas e há mais de 26.500 casos de infeção confirmados.

16h30 (CEST)Irão com 111 mortes e mais 1.617 novos casos de infeção nas últimas 24 horas

O Irão registou 111 mortes relacionadas com o novo coronavírus, nas últimas 24 horas. No total, já morreram 4.585 pessoas no país do Médio Oriente mais atingido pela pandemia.

Segundo o porta-voz do ministério da Saúde iraniano, o número de infeções confirmadas subiu para 73.303 e há 45.983 pessoas recuperadas.

16h00 (CEST) Reino Unido com 717 mortes e mais 4.342 novos casos de infeção nas últimas 24H

O número de mortes por Covid-19 no Reino Unido aumentou para 11.329, com mais 717 óbitos nas últimas 24 horas.

Segundo as últimas informaçãos do ministério da Saúde britânico, o número total de infeções é agora de 88.621, mais 4.342 do que no domingo.

15h50 (CEST) Grandes museus da Europa com perdas entre 75 e 80% das receitas

Museus como o Rijksmuseum, o Stedelijk (Países Baixos) ou o Kunsthistorisches Museum Vienna (Áustria) estão a perder entre 100 mil e 600 mil euros por semana.

O estudo da Rede Europeia de Organizações de Museus indica que os museus situados nas regiões mais turísticas têm uma perda de 75 a 80% das receitas por causa da interrupção do turismo e da possível continuação de restrições no período de verão.

14h30 (CEST) Direção-Geral da Saúde defende que o uso de máscaras em espaços fechados deve ser generalizado

Durante a conferência de imprensa da DGS e do Ministério da Saúde, a ministra da Saúde sublinhou que a utilização "deve ser meticulosa" e que não exclui a necessidade de manter outras medidas de proteção, como a lavagem das mãos e o distanciamento social.

Esta recomendação contraria a posição defendida até agora pela DGS, que tinha vindo a desaconselhar a utilização de máscaras pela população em geral.

14h00 (CEST) Portugal regista hoje 535 mortos associados à Covid-19 (mais 31 do que no domingo) e 16.934 infetados (mais 349).

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), em relação a domingo, observou-se um aumento de 6,2% das mortes e um aumento de 2,1% dos casos de infeção.

O relatório, com dados atualizados até às 24h de domingo, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos, seguida pelo Centro, pela região de Lisboa e Vale Tejo e do Algarve.

12h00 (CEST) Espanha regista 517 novas mortes por Covid-19

Nas últimas 24 horas, houve 517 mortes em Espanha (menos 102 do que domingo). De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde espanhol, há 3.477 novos infetados, o número mais baixo das últimas semanas,

O número total de mortos subiu para 17.489. Há 169.496 casos confirmados e mais de 64 mil pessoas recuperadas.