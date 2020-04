Portugal tem o crescimento mais baixo de sempre nos novos casos de covid-19

O número de novos casos de covid-19 em Portugal aumentou apenas 2,1% relativamente aos números apresentados no domingo, naquela que é a taxa de crescimento diária mais baixa desde o início da epidemia. De acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde desta segunda-feira, existem agora 16 934 casos confirmados, mais 349 do que no dia anterior. Convém no entanto realçar que o número de testes efetuados foi substancialmente inferior ao dos dias anteriores.

Relativamente ao número de óbitos associados ao covid-19, registou-se um aumento na ordem dos 6,2 por cento. Até às 24 horas de domingo há a lamentar um total de 535 mortes, mais 31 que na atualização anterior da DGS. A região Norte é a mais afetada, registando mais de metade do total de óbitos.

Destaque ainda para a queda no número de pessoas em cuidados intensivos, são agora 188, menos 40 do que no dia anterior. Já o total de internados subiu para 1187, mais dez doentes que na contagem de domingo. O número de pessoas que recuperaram da doença permanece inalterado, 277.