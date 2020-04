Merkel apresenta plano para sair do confinamento

Na Alemanha, as escolas vão reabrir progressivamente a partir do dia 4 de maio, se tudo continuar a correr como previsto.

A chanceler Angela Merkel anunciou um plano para sair lentamente do confinamento causado pela pandemia de Covid-19, mas disse que é preciso manter toda a atenção: "Se permitirmos mais vida pública a partir de agora, passo a passo, é importante que possamos acompanhar as cadeias de transmissão ainda melhor. Temos de identificar todas essas cadeias, por isso estamos a desenvolver uma aplicação móvel. Esse é o trabalho das autoridades sanitárias. Se conseguirmos identificar as cadeias, conseguimos também estreitar os focos de infeção e aí poderemos facilitar a vida pública, porque sabemos onde estão as fontes de infeção", disse Merkel.

A Alemanha tem sido frequentemente citada como exemplo de boa gestão da crise da Covid-19, com uma das taxas de letalidade mais baixas do mundo, com um número de mortes muito baixo tendo em conta o número elevado de casos, graças em parte ao rastreamento sistemático que foi sendo feito desde o início da epidemia.

Além da abertura progressiva das escolas a partir do dia 4, a Alemanha anunciou também um prolongamento por 20 dias dos controlos de fronteiras.