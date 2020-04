Fim do estado de emergência em Portugal no dia 2

É o principio do fim das medidas de restrição devido à Covid-19 em Portugal. O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que não vai prolongar o Estado de emergência no dia dois de maio. Mas o regresso à normalidade possível será por "pequenos passos", nas palavras do chefe de Estado". O primeiro-ministro, António Costa, já avisou que o governo está preparado para recuar, caso se justifique.

Portugal regista esta terça-feira 948 mortos associados ao coronavírus, mais 20 do que no dia anterior, um aumento de 2,2%. O número total de infetados é de 24.322, mais 295, ou seja, um aumento de 1,2%.

O país entra, então, na terceira etapa da crise do coronavirus - "o controlo da situação" - com a reabertura progressiva da sociedade. As pessoas não estão livres de perigo, as medidas de precaução devem ser levadas ainda mais a sério, os mais vulneráveis devem redobrar a atenção.