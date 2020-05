A "nova" vida de Atenas

O telefone não pára de tocar nos cabeleireiros do centro de Atenas. Depois de um mês e meio com a porta fechada, as marcações são feitas com dois dias de antecedência. A reabertura só foi possível porque todas as restrições contra o cororonavírus estão a ser cumpridas.

Também nos espaços comerciais a insegurança está a ser substituída por otimismo.

Nikos Aggelou, gerente de um centro de ótica, diz que continua a esperar o melhor. Quer ser otimista em relação ao futuro e lembra que gere uma empresa com 100 anos que já passou por situações semelhantes, como a crise financeira.

A Grécia tem conseguido melhorar o sistema de saúde e agora quer fazer o mesmo em relação à economia. O regresso à normalidade é uma aposta difícil, especialmente para os pequenos espaços.

Panos Kitsikopoulos, repórter da Euronews, visitou um desses espaços. Uma pequena livraria independente que enfrenta desafios particulares.

Areti Georgili, a dona da livraria, diz que há muitos desafios e que o ponto de partida é mais difícil. Lembra que as pequenas livrarias não são apenas espaços de transação ou locais onde apenas se escolhe e se paga um livro. “São lugares que fazem exactamente o oposto do que defende o distanciamento social”. Para Areti Georgili, todos os donos destas pequenas espaços de 100 a 120 m2 terão dificuldade em adaptar-se a esta forma diferente de trabalhar.

Mais do que uma forma diferente de trabalhar, a capital grega tenta adaptar-se a uma nova forma de vida.

O trânsito, no centro de Atenas, embora mais intenso do que nos dias anteriores não se compara com os tempos antes da pandemia Nas ruas repetem-se as filas à porta dos grandes armazéns que abriram recentemente. Nos transportes públicos, há poucos passageiros e todos mantêm uma distância segura e usam máscara

Medidas que vão continuar até acabarem os riscos relacionados com o coronavírus.