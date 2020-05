Recorde de recuperados num só dia em Portugal

O comboio da recuperação está em marcha em Portugal. O país registou o maior número de pessoas recuperadas do coronavírus em apenas um dia: 333. Esta quarta-feira, as autoridades de saúde anunciaram mais 15 falecimentos ligados à Covid-19, 1089 no total. Existem quase 26 mil casos confirmados, ou seja mais 480 em relação a terça-feira, e 2076 pessoas já recuperaram da doença.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde a taxa de letalidade em Portugal é de 4,16%.

A população avança agora numa nova normalidade. E as empresas levam a cabo procedimentos de segurança, como é o caso da CP - Comboios de Portugal, que desinfeta todas as carruagens após cada serviço.

Ao mesmo tempo, cientistas de todo o mundo tentam conhecer melhor o vírus Sars-cov-2. O instituto português Ricardo Jorge anunciou ter detetado 150 mutações do novo coronavírus desde Wuhan, na China, até Portugal. O Instituto está a sequenciar o genoma do vírus, uma tarefa com o potencial de dar a perceber com mais rigor as cadeias de transmissão.

De sublinhar que esta quarta-feira cientistas da universidade escocesa de Glasgow desmentiram que haja várias estirpes do novo coronavírus em circulação. Mutações ou variações genéticas são normais mas a maioria das mudanças não tem efeitos sobre a biologia ou agressividade que a doença provoca.