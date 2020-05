Espanha pronta para a fase seguinte do desconfinamento

Espanha começou esta semana a fase zero do desconfinamento, que permitiu a milhares de pessoas voltar a praticar desporto na rua, e apesar do Estado de Emergência ter sido prolongado até 23 de maio, o país parece disposto a dar mais um passo em frente. As Comunidades Autónomas pediram para passar à fase seguinte do processo de desconfinamento, as exceções foram a Catalunha e Castela e Leão, que preferiram manter grande parte do território ainda na fase inicial.

Não obstante, continuam a ser feitos esforços no sentido de voltar à normalidade e esta sexta-feira voltam a abrir as praias em Barcelona, mas apenas para a prática de desportos individuais entre as seis e as dez da manhã.

Os números da covid-19 no país mostram que o pior parece já ter passado. Nas últimas 24 horas registaram-se 213 óbitos e mesmo que o número ultrapasse os duzentos pelo segundo dia consecutivo, depois de três dias abaixo das duas centenas, longe vai o tempo em que as mortes diárias se aproximavam da casa dos milhares.