Retoma da Liga Inglesa ainda não está garantida

O futuro da temporada na Liga Inglesa continua rodeado de incerteza.

Os clubes da Premier League reúnem-se hoje para votar a eventual retoma do campeonato, à porta fechada e num número limitado de estádios considerados "neutros".

Se um grande número de jogadores exprime a vontade de voltar aos relvados, também subsistem as preocupações sanitárias e são vários os clubes que continuam opostos às modalidades do chamado Projeto "Restart", o plano que define as condições da continuação do campeonato.

E o clima de incerteza for reforçado com o teste positivo ao coronavírus em três jogadores do Brighton.

As equipas vão sofrer situações em que os jogadores ficam doentes. É preciso perceber o que o plano da Premier League prevê para essas situações. Nós dissemos milhares de vezes nas últimas oito semanas, a segurança dos jogadores e da equipa técnica devem ser uma prioridade absoluta. Paul Barber dirigente do Brighton

O clube de Watford foi o mais recente a recusar, este domingo, um fim de época em terrenos neutros e à porta fechada.

Independentemente de um acordo ou não entre os clubes acerca do plano, que prevê um regresso à competição a partir do início de junho, o próprio projeto da Premier League ainda não recebeu a "luz verde" do governo.