- Portugal soma mais 12 mortes devido à pandemia.

Portugal registou, hoje, mais 12 mortes do que no dia anterior (são agora 1175) e mais 219 casos novos (num total de 28.132). A taxa de crescimento de casos é de 0,8%, a mesma de terça-feira.

Os números, divulgados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), apresentam os casos registados até à meia-noite do dia anterior.

- Distanciamento nas praias e limite de clientes em restaurantes, são algumas das recomendações da Comissão Europeia para a retoma do turismo europeu.

A Comissão recomendou hoje, uma distância mínima de 1,5 metros e normas de higiene apertadas em praias e piscinas, e o estabelecimento de um número máximo de clientes em restaurantes.

Numa altura em que a pandemia de covid-19 está a estabilizar na Europa e os países pensam em levantar algumas medidas restritivas, o executivo comunitário divulga hoje “um quadro comum que estabelece critérios para o restabelecimento seguro e gradual das atividades turísticas e o desenvolvimento de protocolos de saúde para hotéis e outras formas de alojamento, a fim de proteger a saúde tanto dos hóspedes como dos funcionários”.

- Regresso da Bundesliga pode trazer "mil milhões" de telespetadores.

O presidente do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, espera que o regresso da Liga alemã de futebol, no sábado, seja visto no próximo fim de semana por “mil milhões de telespetadores” em todo o mundo.

“A Bundesliga é a primeira grande liga a reiniciar a época em todo o mundo. E se a Bundesliga é a única a ser transmitida em todo o mundo, então teremos mil milhões de telespetadores”, disse Karl-Heinz Rummenigge, em declarações à revista Sport Bild.

O campeonato alemão regressa no sábado, com a realização da 26.ª jornada, após mais de dois meses de interrupção, no fim de semana de 07 e 08 de março, devido à pandemia, que parou as competições em quase todo o mundo.

14:40 (CET) Plenários da AR vão funcionar com parte dos deputados nos gabinetes.

Em Portugal, os plenários da Assembleia da República vão passar a funcionar em breve com a totalidade dos 230 deputados. Parte dos deputados estarão na Sala das Sessões e os restantes nos seus gabinetes.

14:52 (CET) Lesoto anuncia primeira infeção

O único país africano que até agora ainda não tinha registado nenhum caso de covid-19, anunciou hoje a primeira infeção. O primeiro caso no Lesoto é um cidadão vindo do estrangeiro.

"O que o Centro Nacional de Comando de Emergência do Lesoto [NECC] pode confirmar é que o caso é importado do Médio Oriente, sem sinais ou sintomas", explicaram as autoridades sanitárias do pequeno reino, localizado no meio da África do Sul, através da rede social Twitter.

15: 08 (CET) Suécia responde ao Covid-19 contratando mais 10.000 profissionais de saúde

Governo sueco anunciou que vai contratar mais de 10.000 auxiliares de enfermagem e profissionais de saúde para suprir deficiências nos cuidados a idosos expostos à pandemia. Esta quarta-feira, a autoridade de saúde pública da Suécia registrou mais 147 mortes pelo Covid-19.