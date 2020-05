Usar os transportes públicos em tempos de coronavírus

Os transportes públicos são, provavelmente, uma das facetas mais evdentes da "nova normalidade" na grande maioria dos países europeus, que levantam progressivamente as medidas de confinamento ligadas à pandemia de coronavírus.

Trent Murray, euronews: "Apesar do aumento do número de pessoas que usam a rede [de transportes de Londres], podemos constatar que está tudo muito mais tranquilo do que o habitual. Milhões de pessoas continuam a escolher ficar em casa. Lojas de alimentos e outras concessões continuam fechadas e o pessoal nas estações está reduzido ao mínimo. [...] Na plataforma, está a ser pedido às pessoas que entram e saem dos comboios para respeitarem o distanciamento social. Autocolantes no chão lembram que devem manter dois metros de distância."

Tal como a capital britânica, a homóloga francesa, Paris, tenta regressar lentamente ao "normal", mas a forte redução no fluxo humano nos transportes públicos atesta bem a omnipresença do coronavírus na mente dos utentes.

Oliver Whitfield-Miocic, euronews:"É praticamente impossível saber que estamos no que é tradicionalmente a hora de ponta, porque há tão poucas pessoas a bordo. Normalmente, estaria cheio com banqueiros que regressam do distrito financeiro de Paris, mas hoje não está nem a um quarto da capacidade. As autoridades puseram autocolantes no chão e nos bancos para indicar às pessoas onde devem posicionar-se para respeitar o distanciamento social. [...] Para entrar no Metro, aqui em Paris, é preciso usar máscara, caso contrário arriscamos uma multa de 135 euros. E também é preciso um atestado do empregador, que explique as razões da deslocação durante a hora de ponta, porque as autoridades querem reduzir o número de passageiros para cerca de 15 por cento do habitual, para tentar garantir o respeito do distanciamento social."