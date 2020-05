A pandemia já infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em pelo menos 188 países, à data de hoje.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, este novo coronavírus estará ligado a mais de 300 mil mortos. Cerca de 1,6 milhões de pessoas já recuperaram da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Acompanhe aqui as últimas notícias:

15:37 (CET) Único caso semelhante a doença de Kawasaki em Portugal já recuperou

O único caso de síndrome inflamatória associado à covid-19 em Portugal foi uma criança que já recuperou, afirmou hoje a diretora-geral da Saúde.

Graça Freitas indicou que o único caso em Portugal de síndrome semelhante à doença de Kawasaki, caracterizada por uma inflamação dos vasos sanguíneos, num caso de covid-19 foi comunicada ao Centro Europeu de Controlo de Doenças e já apareceu nas suas estatísticas internacionais. (mais informação aqui )

15:19 (CET) Creches e visitas a lares de idosos retomadas até 01 de junho nos Açores

Até 1 de junho, os Açores vão retomar as visitas a lares de idosos e reabrir creches e jardins de infância. O processo será feito de forma faseada, consoante a evolução do surto da covid-19 nas diferentes ilhas, anunciou hoje a secretária regional da Solidariedade Social dos Açores, Andreia Cardoso.

Creches, jardins de infância, centros de atividades ocupacionais, centros de dia e centros de noite retomam a atividade em 25 de maio, nas ilhas do Pico, Faial, Terceira e São Jorge, onde não há registo de novos casos da covid-19 há mais de um mês, e em 01 de junho nas ilhas de São Miguel e Graciosa.

Nas ilhas das Flores, Corvo e Santa Maria, que não registaram qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus, estes serviços reabriram no dia 06 de maio.

15:07 (CET) República Checa deve permitir reuniões de até 300 pessoas no final deste mês

No país, a taxa de infecção por novo coronavírus permanece entre as mais baixas da Europa.

Reuniões, incluindo eventos desportivos, serão permitidas a partir de 25 de maio, quando empresas, incluindo restaurantes e bares, também poderão abrir, disse o ministro da Saúde, Adam Vojtech.

Centros comerciais, cinemas, esplanadas e barbeiros abriram na segunda-feira, depois de quase dois meses encerrados.

14:37 (CET) Ryanair despede mais de 250 trabalhadores devido ao colapso da procura

A companhia aérea Ryanair despediu mais de 250 trabalhadores de apoio nos aeroportos de Madrid, Londres-Stansted, Dublin e Wroclaw (Polónia), informou hoje num comunicado a transportadora, que assegura que fará "novos anúncios" antes do final do mês.

A Ryanair tem cerca de 19.000 empregados em todo o mundo.

14:20 (CET) Dinamarca regista zero mortes relacionadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, pela primeira vez desde 13 de março.

13:58 (CET) Eslovênia abriu as fronteiras esta sexta-feira

O Governo de Liubliana declarou o fim da epidemia de Covid-19, informou a AFP, apesar de novas infecções.

A Eslovénia abriu as fronteiras a todos os cidadãos da UE, enquanto os cidadãos de fora da UE terão que ficar em quarentena.

13:47 (CET) Portugal regista 1.190 óbitos e 28.583 infetados

Portugal regista hoje 1.190 mortes relacionadas com a covid-19, mais seis do que na quinta-feira, e 28.583 infetados, mais 264, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (28.583), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 264 casos do que na quinta-feira (28.319).

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (677), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (262), do Centro (221), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Mais de 3.700 pessoas em Angola com postos de trabalho extintos e suspensos

Pelo menos 3.728 pessoas em Angola viram extintos os seus postos de trabalho e suspensos contratos laborais, nos últimos dois meses, pelo facto das empresas apresentarem "graves problemas de tesouraria", agravados pela covid-19, disse hoje fonte oficial.

Os setores da construção, petróleos, indústria e serviços são os mais afetados.

Número diário de novos casos sobe na Bélgica para 356

A Bélgica registou nas últimas 24 horas 356 novos casos de covid-19, mais 49 casos do que na quinta-feira, o segundo aumento consecutivo, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico hoje divulgado, nas últimas 24 horas foram registados 356 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, o que eleva para 54.644 o total de contaminações registadas desde o início da pandemia na Bélgica.

Nas últimas 24 horas, registaram-se na Bélgica 56 mortes por covid-19, menos quatro do que as 60 de quinta-feira, com o país a totalizar agora 8.959 óbitos devido à pandemia.

Mais 11 casos positivos elevam total em Cabo Verde para 326

Cabo Verde registou hoje mais 11 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, um dos quais no município de Santa Cruz, em Santiago, elevando para 326 o total acumulado no país.

Com estes novos casos, Cabo Verde para a ter um acumulado de 326, dos quais 67 recuperados, dois óbitos e dois doentes transferidos para os seus países, totalizando assim 265 casos ativos.

A ilha de Santiago, que regista casos todos os dias e que concentra mais de 80% do total da doença no arquipélago, entrou hoje no quarto período de estado de emergência, para vigorar até 29 de maio, mas com menos restrições.

Número diário de mortes em Espanha com forte baixa para 138

Espanha registou 138 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, uma diminuição significativa em relação às 217 de quinta-feira e um número que volta a ser inferior à barreira de 200 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, o país contabilizou um total de 27.459 óbitos desde que a doença foi declarada.

Segundo os números divulgados, há 549 novos casos com a doença, elevando para 230.183 o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do novo coronavírus.

Criança morre em França com sintomas semelhantes a doença de Kawasaki

Uma criança de nove anos morreu em França após registar sintomas semelhantes aos da doença de Kawasaki, descritos em jovens que tiveram contacto com o coronavírus, a primeira morte deste tipo no país, anunciou hoje o seu médico.

A criança, que morreu devido a “danos neurológicos ligados a uma paragem cardíaca”, tinha “uma serologia que mostrava que tinha estado em contacto” com o coronavírus, mas não teve os sintomas da covid-19. (mais informação aqui)

Brasil com 844 mortos e quase 14 mil novos casos nas últimas 24 horas

O Brasil registou 844 mortos e 13.944 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o maior número diário de novos casos desde o início da pandemia, informou na quinta-feira o Ministério da Saúde.

No total, o país sul-americano já ultrapassou os 200 mil casos confirmados da doença (202.918) e totaliza 13.993 óbitos.