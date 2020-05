Covid-19: Portugal soma mais 13 óbitos e 304 novos casos

15h05 (CET) OMS reconhece desafio difícil no acesso aos testes em África

A diretora regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para África, Matshidiso Moeti, reconheceu hoje que o acesso aos testes à covid-19 é “um dos maiores desafios” que os países da região enfrentam, três meses após a deteção do primeiro caso no continente.

A covid-19 em África já provocou 3.696 mortes, em mais de 124 mil casos de infeção em 54 países.

14h40 (CET) Portugal soma mais 13 óbitos e 304 casos nas últimas 24 horas

Portugal anunciou hoje mais 13 mortes, elevando o total para 1.369 óbitos relacionados com a covid-19, sendo que o total de infetados é de 31.596, com mais 304 face à véspera, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

14h15 (CET) Índia regista recorde diário de novos casos

A Índia registou um novo recorde diário de casos de coronavírus nesta quinta-feira, com mais de 6.500 novas infeções, elevando o total do país para mais de 158 mil. O pico surge quando o confinamento decretado no país há dois meses está previsto terminar este domingo.

O governo liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi está a preparar um novo conjunto de orientações a publicar este fim-de-semana, possivelmente prolongando o encerramento nas zonas mais atingidas, uma vez que promove a atividade económica.

13h50 (CET) Israel avança com campanha alargada de testes serológicos

As autoridades israelitas começaram a realizar testes serológicos a 100 mil cidadãos, uma das maiores campanhas de rastreio do mundo, a fim de evitar uma "segunda vaga" da doença de covid-19, afirmou esta quinta-feira um alto funcionário.

Os testes são concebidos para medir a "imunidade do efetivo" da população israelita e para identificar os mais susceptíveis de serem afetados em caso de uma nova vaga da infeção.

13h30 (CET) Pandemia já passou as 355 mil vítimas

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 355.736 pessoas e infetou mais de 5,7 milhões em todo o mundo desde dezembro, quando foi detetada na cidade de Wuhan, na China.

De acordo com os dados recolhidos pela agência AFP junto de fontes oficiais, pelo menos 2.280.300 casos foram já considerados curados pelas autoridades de saúde..

Outras notícias desta quinta-feira:

- A Alemanha anunciou hoje 62 óbitos e 353 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O total de mortes do país ascende agora a 8.411, enquanto os casos reportados são 179.717, segundo dados do Instituto Robert Koch, o centro de epidemiologia da Alemanha.

- A Rússia igualou o número diário de óbitos mais alto desde o início da pandemia, ao contabilizar 174 mortes nas últimas 24 horas, o que levou o país a superar a marca das 4.000 vítimas (4.142). Em termos de novos casos, foram diagnosticados 8.371, num total que já ultrapassa os 379 mil.

- A Bélgica assinalou hoje uma subida do número de novos casos de covid-19 para os 257 e uma quebra nas mortes para 31, segundo dados oficiais hoje divulgados. O país já soma 9.388 mortos desde o início da pandemia, em 57.849 casos.

- O número de mortos em África por covid-19 aumentou para 3.696 nas últimas 24 horas, mais 107 em relação ao dia anterior, em mais de 124 mil casos de infeção em 54 países.

- A Coreia do Sul teve o maior registo diário de novos casos em quase dois meses, com 79 novas infeções por covid-19 diagnosticadas nas últimas 24 horas. Desde o dia 5 de abril, que registou 81 casos, não se detetavam tantos casos.

A pandemia de SARS-CoV-2

O surto deste novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2 e que provoca a doença Covid-19, terá surgido em dezembro num mercado de rua de Wuhan, embora alguns estudos admitam que o vírus já estivesse presente naquela cidade chinesa desde outubro. O primeiro alerta endereçado à Organização Mundial de Saúde aconteceu a 31 de dezembro referindo o caso de uma pneumonia desconhecida. O primeiro registo na Europa surgiu a 24 de janeiro, em França, quatro dias depois dos Estados Unidos. Médicos em França sugerem, entretanto, ter assistido o primeiro paciente no país com Covid-19 a 27 de dezembro depois de repetirem em abril as análises de exames a antigos pacientes com sintomas suspeitos da nova doença. De acordo com os registos oficiais, a pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março. Dois meses depois, apesar da pandemia continuar em expansão, alguns países começam a afrouxar as medidas de contenção e a promover a retoma económica.