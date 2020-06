Duas mil pessoas no Campo Pequeno em Lisboa

Uma luz ao fundo do longo túnel que foi o confinamento. Mais de duas mil pessoas preencheram, tanto quanto as medidas de segurança permitiam, as bancadas do Campo Pequeno, em Lisboa. Entre elas, o primeiro-ministro português.

"Tinha saudades de um espetáculo. E acho que era importante dar um sinal de confiança de que é possível efetivamente, em segurança, irmos retomando as atividades", declarou António Costa, à chegada ao recinto, esta segunda-feira.

No interior, estava à espera o "Deixem o Pimba em Paz", o espetáculo que nos traz novamente Bruno Nogueira, após as recentes aventuras no Instagram - com o sucesso de "Como é que o Bicho Mexe" -, Manuela Azevedo, Filipe Melo, entre outros. Isto sem esquecer o contexto do mundo artístico.

"Ter havido uma pandemia ou não... não se notou a diferença, em termos de reação do Ministério da Cultura. Falo isto enquanto privilegiado, porque eu consegui aguentar-me. Eu conheço - não é aquela coisa do 'ouvi dizer' - malta que luta diariamente, que já teve de sair de casas alugadas para ir viver com os pais ou com os filhos", diz Nogueira.

Esgotou em 11 minutos a lotação deste concerto, o que confirma o quanto o público aguardava por momentos como este.