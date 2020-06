Detidos 11 suspeitos de abuso sexual de menores na Alemanha

A polícia alemã deteve 11 pessoas, sete delas já se encontram em prisão preventiva, suspeitas de envolvimento no abuso sexual de menores, incluindo três crianças com cinco, dez e 12 anos de idade.

O anúncio foi feito este sábado, pela procuradoria de Münster, no estado da Renânia do Norte-Vestefália, mas as detenções aconteceram um dia antes.

Entre os presos está uma mulher, mas o principal acusado é um técnico de informática de 27 anos.

"No mandado de prisão contra o acusado de 27 anos de idade, que data de meados de maio, o visado é apontado por 15 ofensas. Gostaria de enfatizar de forma explícita que essa é, presumivelmente, a ponta do icebergue", sublinhou, em conferência de imprensa, o procurador de Münster, Martin Botzenhardt.

Os abusos ocorreram numa casa da mãe do técnico de informática, também detida, na cidade de Münster. A polícia confirmou a apreensão de discos rígidos com até 500 terabytes de dados, fotos e vídeos incluídos, estando, neste momento, a tentar descodificar a informação obtida.

Num porão do imóvel foi encontrada uma sala climatizada e mobilada, dotada de servidores para armazenar milhares de filmes.

A principal vitima é um menor de dez anos, filho da companheira do principal suspeito. As outras duas são o filho biológico de um homem preso em Staufenberg, no estado de Hessen, e o sobrinho de um detido em Kassel, no mesmo estado.