Áustria reabre estâncias de esqui

Muitos austríacos estão de volta às pistas de esqui. Com a nova flexibilização das restrições ligadas ao coronavírus, as estâncias de esqui de Verão são autorizadas a retomar as operações. É o caso do Glaciar de Mölltal, a 3000 metros de altitude.

Todas as pistas de esqui austríacas tiveram de encerrar em meados de março, depois da estância tirolesa de Ischgl se ter tornado o centro de um surto de COVID-19. Agora o desporto nacional austríaco está de novo em ação, mas com medidas de segurança reforçadas:

"O distanciamento físico no funicular é praticamente impossível, é difícil em locais tão apertados, mas as pessoas usam máscaras e nas pistas não há problema com a distância", diz uma visitante.

Para tentar manter as distâncias, o número de passageiros em cada transporte foi reduzido, não só no funicular, mas também nos teleféricos e telecadeiras.

Diz Markus Lerch, oficial de segurança distrital: "Na zona das bilheteiras há medidas de distanciamento, distribuidores de desinfetantes e zonas de espera onde as pessoas podem e devem manter a distância de um metro. Têm de usar uma proteção adequada da boca e do nariz. O mesmo se aplica ao transporte na montanha. Todos os empregados controlam estas regras".

No Verão, não só os atletas amadores, mas também as equipas nacionais utilizam o glaciar Mölltal. O director-geral Max Gottfried está satisfeito com a recente abertura da fronteira austríaca - o que significa que os turistas estrangeiros também podem vir até estas pistas. Diz: "É muito importante, porque temos, sobretudo no verão, mais de 50% de hóspedes estrangeiros".Vamos ver se as relativamente pequenas estâncias de esqui de verão nos podem oferecer uma amostra do que a próxima estação de inverno tem reservado". Mas uma coisa é certa: o Governo austríaco vai querer evitar as manchetes internacionais sobre outra crise sanitária originada nas estâncias de esqui".