Lisboa junta-se ao resto do país no desconfinamento alargado

Lisboa junta-se ao resto do país no dês confinamento e levanta as restrições especiais, impostas no início do mês devido aos surtos de Covid-19 na região.

As regras aplicadas para a capital são idênticas às em vigor todo o país. Passa a ser permitida a reabertura de centros comerciais, dos estabelecimentos com área superior a 400 m2 ou inseridos em centros comerciais, bem como as respetivas áreas de consumo de comidas e bebidas, e as Lojas do Cidadão.

É igualmente permitida a abertura de parques aquáticos, escolas de línguas e centros de explicações.

Contudo, continua a existir a regra que os estabelecimentos que retomaram ou retomem a atividade só podem abrir a partir das 10:00,

As concentrações até 20 pessoas também estão autorizadas.