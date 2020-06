Covid-19: Os números e as notícias de 16 de junho, terça-feira

Apesar do recuo aparente na Europa, na China os receios de uma segunda vaga da pandemia de SARS-CoV-2 agudizam-se. Em Pequim, há registo de mais de uma centena de contaminações desde a semana passada. As autoridades consideraram a situação "extremamente grave" e estão a acompanhar os desenvolvimentos no terreno. A Organização Mundial de Saúde (OMS), por outro lado, também disse estar a monitorizar a situação e não descarta a possibilidade de enviar peritos suplementares nos próximos dias.

De Tóquio também chegam notícias preocupantes, que dão conta de novas contaminações. A nível mundial, de acordo com um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais, contam-se mais de oito milhões de casos de infeção com a Covid-19 e pelo menos 436 mil mortes desde dezembro, grande parte nos EUA e na Europa. Para muitos países, o regresso à normalidade não passa, para já de uma miragem.

Atualizações:

14h35 (CET) Irão: Registadas mais de cem mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Pelo terceiro dia consecutivo, o Irão registou mais de uma centena de mortes (115) por Covid-19. O número de vítimas mortais ultrapassou as nove mil nas últimas 24 horas.

De acordo com a porta-voz do ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, o aumento no número diário de mortes deve-se "em grande parte às deslocações da população nas últimas semanas". A mesma alertou para um possível agravamento do balanço se as pessoas deixarem as respetivas casas no fim de semana prolongado que se avizinha.

O Irão nunca decretou o confinamento obrigatório da população. No entanto encerrou escolas, cancelou eventos públicos e proibiu viagens entre as províncias em março, antes de se suspenderem gradualmente as restrições a partir de abril.

Esta segunda-feira, as autoridades iranianas anunciaram a possibilidade de voltar a impor medidas restritivas para deter a propagação do surto do novo coronavírus.

13h14 (CET) Estreada na Alemanha nova aplicação de rastreabilidade da Covid-19

A Alemanha lançou, esta terça-feira, a "Corona-App", uma nova aplicação para telemóvel, de uso voluntário, com o intuito de prevenir novos casos de contaminação com a Covid-19.

De acordo com o presidente do Instituto Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, a ferramenta é uma mais-valia até porque os bons resultados da Alemanha no combate à doença se justificam, em parte, pela bem-sucedida rastreabilidade.

O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, alertou, por outro lado, que a nova aplicação não é a cura da pandemia, mas que pode “pode ajudar as pessoas mais rapidamente.”

A “Corona-App” funciona através de Bluetooth, gastando menos energia. Deteta smartphones próximos ao mesmo tempo que alerta os usuários que estejam em contacto próximo com alguém que tenha testado positivo.

Na Alemanha, a pandemia de Covid-19 já fez mais de oito mil vítimas mortais.