Covid-19 ao minuto: Espanha atualiza número de mortes

A pandemia já fez com que mais de sete milhões de pessoas fossem infetadas em pelo menos 185 países e, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, terá contribuído para 456,960 mortes. O total de recuperados ultrapassa os 4 milhões.

O surto de SARS-CoV-2 terá surgido em dezembro na cidade chinesa de Wuhan e teve o primeiro registo na Europa a 20 em janeiro, em França, no mesmo dia em que agora se admite ter sido também registado o primeiro caso dos EUA.

A pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março.

Atualizações:

15h00 (CET) Espanha atualiza número de mortes relacionadas com a pandemia, mais 1.177

O ministério da Saúde de Espanha atualizou o número de mortes relacionadas pelo coronavírus, que permanecia inalterado há 12 dias, com mais 1.177 óbitos, para um total de 28.313 desde o início da pandemia.

Os números foram atualizados após as diversas comunidades do país terem aprovado os dados dos casos de forma individualizada, mas ainda sem incluir o número de mortos das últimas 24 horas que o ministério da Saúde disponibiliza todas as tardes, informou o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón.

O Governo espanhol tinha anunciado quinta-feira que ia fazer hoje uma revisão em alta do número de mortes no país devido à covid-19, para "cerca de 28.000", a partir dos então 27.136, dado que estava sem alterações desde 07 de junho.

O número oficial de mortos mantinha-se inalterado depois de os métodos de contagem de casos e mortes terem sido alterados no final de maio.

13h45 (CET) Alemanha com quase 800 novos casos nas últimas 24 horas

Alemanha registou nas últimas 24 horas 770 casos de covid-19, para um total de 188.534, a maior subida desde o inicio de junho, mas mantém a taxa de contágio pelo coronavirus responsável pela doença abaixo de 1, em 0,86.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI) são agora 8.872 as vítimas mortais, um aumento de 16 em relação ao dia anterior. O número de casos considerados curados cresceu 400 para aproximadamente 174.400.

O governo da Renânia do Norte-Vestefália, a segunda região com o maior número de casos (40.156), e a terceira com um registo mais elevado de óbitos (1.660), vai abrir uma investigação para apurar as causas de um novo surto num matadouro que provocou, até ao momento, 750 contágios.

O objetivo, sublinhou o ministro da Saúde deste estado-federado, Karl-Josef Laumann, é averiguar o que provocou as infeções “do ponto de vista epidemiológico” para assim conseguir “precisar de que forma surgem novos surtos na indústria da carne”.