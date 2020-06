Covid-19: Os números e as notícias de 17 de junho, quarta-feira

Tamanho do texto

Actualizações:

15h35 (CET) Setor de serviços no Brasil regista queda de 11,7% em abril

15h00 (CET) UE anuncia ajuda de 60 milhões para o Corno de África

A União Europeia (UE) anunciou um conjunto de medidas que ascendem aos 60 milhões de euros para reforçar o combate à pandemia da Covid-19 nos países do Corno de África.

O programa pretende atenuar os efeitos sanitários e socioeconómicos da pandemia do novo coronavírus, nomeadamente nos quatro países do Corno de África: Etiópia, Somália, Eritreia e Djibuti, e incide sobre os grupos mais vulneráveis, como migrantes, refugiados, deslocados e comunidades transfronteiriças.

As medidas previstas incluem a distribuição de 3,5 milhões de máscaras cirúrgicas, 70 mil kits para fazer testes à Covid-19 e 24 ambulâncias.

Estão também previstas intervenções de prevenção e luta contra a violência de caráter sexual, prevendo-se que cheguem a 89 mil pessoas.

14h54 Construção de casas aumenta nos EUA

A construção de casas nos Estados Unidos subiu 4,3% em maio, depois de ter sofrido fortes quedas em abril e março devido à paralisação causada pela pandemia.

O Departamento do Comércio anunciou uma taxa sazonalmente ajustada de 974 mil unidades no mês passado, face a 934 mil em abril

14h40 (CET) Oslo rejeita que salmão norueguês esteja na origem de novo surto na China

O Governo norueguês rejeitou, esta quarta-feira, a acusação chinesa de que o salmão norueguês estaria na origem do novo surto de Covid-19, identificado nos últimos dias e que ter tido origem num mercado da capital da República Popular da China.

Citado pela agência TDN Finans, o ministro das Pescas da Noruega, Odd Emil Ingebrigtsen, revelou que representantes da Noruega e da República Popular da China se reuniram esta quarta-feira e concluíram que o salmão norueguês não está na origem do surto viral detetado na semana passada no mercado grossista de Xinfadi, em Pequim.

Pelo menos 137 pessoas foram contaminadas na semana passada na capital da República Popular da China num surto que obrigou ao confinamento de alguns quarteirões e à anulação de milhares de ligações aéreas.

Os meios de comunicação social oficiais de Pequim indicaram que o vírus tinha sido detetado no mercado de Xinfadu, nas bancas que vendiam salmão importado.

Na sequência das notícias, as cadeias de supermercados Wumart e Carrefour suprimiram a venda do salmão da Noruega, tal como confirmou o Centro de Produtos do Mar da Noruega, organismo oficial de promoção de vendas de peixe.

14h26 (CET) Irão regista mais de 100 mortes pelo quarto dia consecutivo

O Irão registou nas últimas 24 horas mais 120 mortes por Covid-19. Pelo quarto dia consecutivo o número diário de mortes ultrapassou as 100, elevando para 9 158 o total de óbitos pela doença, e contabilizou ainda mais de 2 000 novas infeções.

Este é o número de mortes diárias mais alto no Irão desde 11 de abril.

Os números oficiais mostram uma tendência ascendente em novos casos confirmados desde o início de maio.

Os números do Governo já foram questionados por especialistas estrangeiros e também por autoridades iranianas, que afirmam estarem em grande parte subestimadas.

14H22 (CET) 443 mil mortos e mais de 8,1 milhões de infetados em todo mundo

De acordo com um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 443 821 pessoas e infetou mais de 8,1 milhões em todo o mundo.

Segundo os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 12 horas de Lisboa, há mais de 8 192 130 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 3 768 400 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

14h09 (CET) Novos casos continuam a aumentar em Portugal

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou, esta quarta-feira, mais 336 casos positivos, o que equivale a uma subida de 0,8%, elevando o número total de casos para 37 612.

Há também mais uma morte por Covid-19, aumentando o número total de óbitos para 1 523.

Segundo a DGS há 23 580 casos recuperados e 435 internados, dos quais 69 nos cuidados intensivos.

13h51 Falta de antirretrovirais em Angola “é um problema real” - ONUSIDA

O representante da ONUSIDA em Angola, Michel Kouakou, disse esta quarta-feira à Agência Lusa que a questão da rotura de "stock" de antirretrovirais de segunda linha no país "é um problema real", mas garantiu que a organização e Governo angolano trabalham para resolução.

Para o representante da ONUSIDA em Angola, o "encerramento de fronteiras e o cancelamento de voos, devido à covid-19", concorreram para a atual situação de carência de antirretrovirais de segunda linha no país.

Leia o artigo completo aqui

13h50 (CET) Covid-19 mata dois portugueses na África do Sul

Dois cidadãos portugueses morreram vítimas da doença na Cidade do Cabo, segundo notícia avançada pela Agência Lusa.

Um homem de 67 anos, natural de Lisboa, morreu no domingo num hospital da Cidade do Cabo, onde se encontrava hospitalizado.

Segundo pessoas que o conheciam, este português radicou-se na África do Sul ainda muito jovem depois de uma passagem por Luanda, Angola.

Na África do Sul, distinguiu-se como empresário na indústria da informática e era uma pessoa, segundo a fonte da agência portuguesa, "muito considerada" na comunidade.

A segunda vítima portuguesa que faleceu por covid-19 na Cidade do Cabo é uma mulher de 83 anos.

Natural da Cidade do Cabo, esta portuguesa era filha de imigrantes oriundos da Ilha da Madeira e encontrava-se num lar de idosos em Panorama, arredores da Cidade do Cabo.

A fonte das comunidades portuguesas sublinhou à Lusa que a propagação da pandemia da covid-19 continua a crescer no Cabo e que os portugueses se encontram em situação "muito vulnerável" devido às profissões liberais que desempenham, nomeadamente no ramo do comércio, distribuição e setor das pescas.

Quase sete mil mortes em África

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortos subiu de 6 769 para 6 999, enquanto o de infetados passou de 251 866 para 259 036.

Já o número de recuperados é de 118 472, mais 4 164 nas últimas 24 horas.

A África Austral é a que regista um maior número de casos (80 098) e 1 661 mortos, a maioria na África do Sul, o país com mais casos do continente (76 334) e onde há 1 625 vítimas mortais.

O Norte de África continua a liderar no total de mortes: 2 918, contabilizando 71 583 infeções.

O Egito é o país com mais mortos (1 766) em 47 856 infeções, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 788 vítimas mortais e 11 147 infetados.

Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infeções e mortes, com 1 492 casos, registando 15 vítimas mortais.

Cabo Verde tem 782 infeções e sete mortos e São Tomé e Príncipe contabiliza 671 casos e 12 mortos.

Moçambique conta 638 doentes infetados e quatro mortos e Angola tem 148 casos confirmados de Covid-19 e seis mortos.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), regista 1 664 casos e 32 mortos, de acordo com o último relatório do Governo daquele país.