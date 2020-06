Pelos menos seis pessoas morreram no México na sequência de um sismo com uma magnitude de 7,5 na escala de Richter, no sul e no centro do país.

O sismo provocou danos em meio milhar de casas, quatro escolas e dezenas de monumentos históricos.

O Serviço Sismológico Nacional informou que o sismo de 7,5 foi sentido nos estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla, Estado do México e na Cidade do México.

O relatório sismológico mais recente indicou que, até ao momento, foram registados 654 tremores secundários.

O território mexicano está situado sobre cinco placas tetónicas.

Em 2017, 471 pessoas morreram no México na sequência de três sismos (com magnitudes que oscilaram entre os 6,1 e os 8,2) que foram registados num período de poucos dias, em 07, 19 e 23 de setembro.

Tratou-se do maior desastre natural no país desde o sismo de 1985, que fez milhares de mortos na Cidade do México, capital do país.