Covid-19: Os números e as notícias de quinta-feira, 02 de julho

14h15 (CET) Irão ultrapassa os 11 mil mortos desde o início da pandemia

O número de mortos por covid-19 no Irão ultrapassou os 11.000 mortos, de acordo com os números anunciados esta quinta-feira pelo Ministério da Saúde iraniano. "Nas últimas 24 horas, perdemos 148 dos nossos compatriotas infectados com covid-19", disse à televisão estatal a porta-voz do Ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, em Teerão.

Isto eleva o número de mortes desde o início da pandemia para 11.106 mortes, de um total de 232.863 casos confirmados de infeção (mais 2.652 do que no dia anterior) no país.

13h40 (CET) Fernando Medina garante convergência com o governo

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, assegurou hoje "convergência total" com o governo no combate à covid-19, recusando qualquer "fissura" pelas críticas feitas às chefias na área da saúde sobre o controlo dos surtos na região de Lisboa e Vale do Tejo.

12h55 (CET) Novak Djokovic com teste negativo

O tenista sérvio Novak Djokovic e a sua mulher, Jelena, anunciaram através da sua assessoria de imprensa terem tido testes negativos à covid-19, depois de ambos terem contraído a infeção na sequência do torneio Adria Tour, organizado pelo líder do ranking mundial e que acabou por resultar em vários casos entre tenistas do circuito mundial.

12h30 (CET) Alemanha soma já mais de 195 mil casos

A Alemanha anunciou hoje mais 503 casos de contágio com o novo coronavírus. De acordo com os dados do Instituto Robert Koch, o país já contabiliza um total de 195.228 casos desde o início da pandemia, dos quais mais de 180 mil foram já declarados curados. Quanto a óbitos, as autoridades alemãs confirmaram mais nove vítimas, elevando assim o total para 8.994.

Outras notícias do dia:

A Índia declarou ter ultrapassado a marca dos 600 mil casos desde o início da pandemia, ao registar agora oficialmente 604.641 casos, acrescentando nas últimas 24 horas 19.148 infetados por covid-19.

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, assegurou não ter problemas em usar uma máscara para proteção do contágio do vírus SARS-CoV-2, caso as circunstâncias o venham a exigir. A declaração ocorreu num dia em que o país registou 706 mortes e mais de 48 mil infetados.

O Brasil superou esta madrugada a fasquia das 60 mil mortes devido ao novo coronavírus, depois de as autoridades brasileiras terem declarado mais 1.038 mortos e 46.712 novos casos nas últimas 24 horas. O país soma já 60.632 óbitos e 1.448.753 infetados desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde mexicanas confirmaram a morte de mais 741 pessoas devido à covid-19 nas últimas 24 horas, além de mais de cinco mil novos casos.

Na Nova Zelândia, o ministro da Saúde, David Clark, apresentou a demissão após estar no centro das críticas por ter violado o confinamento imposto devido à covid-19, anunciou a primeira-ministra, Jacinda Ardern.

A pandemia de SARS-CoV-2

O surto deste novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2 e que provoca a doença Covid-19, terá surgido em dezembro num mercado de rua de Wuhan, embora alguns estudos admitam que o vírus já estivesse presente naquela cidade chinesa desde outubro.

O primeiro alerta endereçado à Organização Mundial de Saúde aconteceu a 31 de dezembro referindo o caso de uma pneumonia desconhecida. O primeiro registo na Europa surgiu a 24 de janeiro, em França, quatro dias depois dos Estados Unidos.

Médicos em França sugerem, entretanto, ter assistido o primeiro paciente no país com Covid-19 a 27 de dezembro depois de repetirem em abril as análises de exames a antigos pacientes com sintomas suspeitos da nova doença.

De acordo com os registos oficiais, a pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março.

Dois meses depois, apesar da pandemia continuar em expansão, alguns países começam a afrouxar as medidas de contenção e a promover a retoma económica. As fronteiras abriram e as viagens de férias estão a levantar receios de uma nova vaga de contágios.