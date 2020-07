EUA ultrapassam os 3 milhões de casos de covid-19

Espanha, implementou o uso obrigatório da máscara, independentemente do local ou do distanciamento social. A medida entra em vigor esta quinta-feira e quem não cumprir, pode incorrer numa multa de 100 euros.

A medida surge numa altura em que a região implementa novas medidas restritivas, isolando a cidade de Lérida, com mais de 200 mil habitantes, para conter o surto do novo coronavírus e evitar o colapso do sistema local de saúde.

O uso obrigatório de máscara em todos os espaços públicos foi, também, implementado no País Basco. A conselheira da Saúde do Governo regional, Nekane Murga, afirmou que não se pode atenuar as medidas pois "estamos num momento crucial para conter as infeções. Das decisões que forem adotadas, e da atitude das pessoas envolvidas, dependerá não ter de adotar, no futuro, medidas mais drásticas".

Na Grécia, as autoridades estão preocupadas com o número crescente de casos importados do novo coronavírus, desde a reabertura das fronteiras.

Quatro turistas estrangeiros testaram positivo para a doença na ilha de Thassos. Todos foram considerados assintomáticos e são cidadãos da Sérvia e da Bulgária.

No outro lado do Atlântico, o novo centro da pandemia, os Estados Unidos da América ultrapassaram os três milhões de infeções.

O vice-presidente norte-americano acredita que a doença está a abrandar, no país.

Mike Pence informou que se está a assistir ao achatamento da curva de infeções no Arizona, Florida e Texas. Para o vice-presidente, este facto deve-se às medidas fortes implementadas pelos governadores desses estados, todos republicanos.

- Eu tomei a Hidroxicloroquina e estou me sentindo muito bem. - Uma boa tarde a todos. Publiée par Jair Messias Bolsonaro sur Mardi 7 juillet 2020

Entretanto mais a sul, no Brasil, o Governo de Jair Bolsonaro vetou a legislação que prevê medidas de proteção para as comunidades indígenas como, por exemplo, o acesso das aldeias a água potável ou a aquisição de mais camas hospitalares e unidades de cuidados intensivos.

Quanto ao presidente, depois de testar positivo à Covid-19, Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais um vídeo onde aparece a tomar hidroxicloroquina, o controverso medicamento antimalárica.

Bolsonaro acaba o vídeo a afirmar que se sente bem.