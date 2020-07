Ex-primeiro-ministro Zoran Zaev vence legislativas na Macedónia do Norte

O partido social-democrata do ex-primeiro-ministro, Zoran Zaev, ganhou as eleições legislativas da Macedónia do Norte com 36,1% dos votos.

Uma vitória de pouco mais de um por cento sobre o partido conservador que obteve 34,9%.

Zaev vai agora tentar formar uma coligação de maioria parlamentar, tarefa que se avizinha complicada, mas o líder dos sociais-democratas está confiante.

No discurso de vitória, Zoran Zaev considerou que "a vontade do povo foi confirmada" e que "os cidadãos votaram pela unidade e solidariedade, pelo patriotismo económico, pelo direito e pela justiça".

Apesar de ter sido segundo, o conservador Hristijan Mickoski, pode conseguir ganhar poder se obtiver o apoio de partidos mais pequenos que representam a minoria étnica albanesa do país.

Desde a demissão de Zoran Zaev, em janeiro, a Macedónia do Norte tem sido gerida por um gabinete de gestão.

O ex-primeiro-ministro demitiu-se após a recusa inicial da União Europeia de abrir negociações de adesão, mesmo depois da decisão arriscada de Zaev de acrescentar "do Norte" ao nome do país, para assim resolver o longo diferendo com a Grécia, que possui uma província fronteiriça com mesmo nome.

Em março, Bruxelas deu luz verde às discussões e o país entrou para a NATO.